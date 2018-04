Chávez se encontra com Raúl Castro no Palácio de Miraflores

Efe

CARACAS- O presidente venezuelano, Hugo Chávez, recebeu nesta terça-feira, 20, seu colega cubano, Raúl Castro, no Palácio de Miraflores, para um encontro oficial.

Castro chegou à residência presidencial às 17h40 local (19h10 de Brasília) acompanhado de altos funcionários de seu governo, e foi recebido com honras por Chávez.

Segundo a televisão estatal venezuelana, os dois líderes tiveram duas reuniões; uma privada, e uma plenária, com os ministros e demais representantes oficiais, sem mais detalhes.

O governante cubano chegou à Venezuela no domingo passado para participar, junto a outros presidentes da região, na comemoração do Bicentenário do início da Independência Venezuelana, celebrado nesta segunda.

Chávez também teve nesta terça uma reunião de trabalho com a presidente argentina, Cristina Kirchner, com quem firmou 25 novos acordos de cooperação em diversas áreas.