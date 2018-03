Chávez se reúne com rei espanhol após crise O presidente venezuelano, Hugo Chávez, se reunirá na sexta-feira com o rei Juan Carlos e com o chefe do Executivo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, em uma visita com a qual os dois países pretendem aparar arestas após meses de tensões diplomáticas. O monarca receberá Chávez no Palácio Marivent, em Mallorca, onde passa férias. Depois, o presidente venezuelano irá à capital espanhola onde almoçará com Zapatero. A visita marca o primeiro encontro entre Juan Carlos 1o e Chávez desde que o rei espanhol mandou o presidente venezuelano se calar durante uma cúpula ibero-americana. Naquele encontro, ocorrido em novembro do ano passado no Chile, o rei perdeu a calma diante de Chávez quando o líder venezuelano criticou repetidamente o ex-primeiro-ministro espanhol José Maria Aznar. Após meses de tensão, nos quais a Venezuela ameaçou nacionalizar bancos de propriedade de investidores espanhóis e vigiar outras empresas espanholas que operam no país de perto, Chávez e Zapatero se encontraram na Cúpula América Latina-União Européia em Lima, e mostraram a intenção de melhorar as relações entre os dois países. Chávez está em uma série de viagens internacionais que já o levou à Rússia, Belarus e Portugal. REUTERS ES