Chávez se reúne com representante das Farc

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, se reuniu com um guerrilheiro das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc) na quarta-feira, em um encontro que tem o objetivo de quebrar o impasse em torno da libertação de reféns mantidos pelas Farc. Após o encontro, que durou horas e levou semanas para ser organizado, Chávez disse que as negociações serão difíceis. "Hoje eu me reuni por várias horas com o enviado do (líder das Farc) Manuel Marulanda. Foi a primeira reunião. Haverá outras enquanto buscamos uma solução. Não será fácil", disse. Mais cedo na quarta-feira, o presidente colombiano, Alvaro Uribe, pediu paciência para dar ao seu colega venezuelano tempo para quebrar o impasse com o mais antigo grupo rebelde latino-americano. Para analistas políticos, qualquer encontro de representantes das Farc com um chefe de Estado ajuda a dar reconhecimento internacional para um grupo considerado terrorista por governos de vários países. Eles acrescentam que as conversas também ajudam Chávez, que tem relações estremecidas com os Estados Unidos, a melhorar seu perfil internacional. As Farc querem a libertação de rebeldes presos em troca da entrega de importantes reféns detidos pela guerrilha, como a política franco-colombiana Ingrid Betancourt, e três prestadores de serviços norte-americanos. (Por Saul Hudson)