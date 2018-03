Chávez segue com problemas respiratórios; governo divulga primeiras fotos O governo da Venezuela divulgou as primeiras fotos do presidente do país, Hugo Chávez, desde que foi submetido, em Cuba, a uma cirurgia por causa de um câncer há mais de dois meses, em que aparece rindo, deitado numa cama e lendo o jornal, acompanhado das duas filhas.