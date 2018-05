Chávez vai à Colômbia negociar libertação de reféns das Farc

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, chega na sexta-feira à Colômbia com a difícil missão de facilitar o acordo entre o governo de Alvaro Uribe e a maior guerrilha esquerdista colombiana, para obter a libertação de 49 reféns. Sarkozy aceita ajuda de Chávez para libertar Betancourt Chávez concede indulto a 41 paramilitares colombianos A interferência do venezuelano é, segundo analistas, uma incursão direta e autorizada no conflito interno colombiano, situação que no passado provocou tensões entre Colômbia e Venezuela. Entre os reféns em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estão a ex-candidata à Presidência colombiana Ingrid Betancourt, três norte-americanos, um ex-governador e vários militares, alguns há quase 10 anos em cativeiro na selva. Chávez, marcado por sua retórica anti-EUA, e Uribe, o maior aliado latino-americano dos Estados Unidos, vão se reunir na fazenda presidencial de Hato Grande, nos arredores de Bogotá. O venezuelano goza da simpatia da guerrilha esquerdista, embora negue manter ligações com o grupo. Mas há uma convergência ideológica entre as Farc e Chávez. "Tomara que possamos conseguir que essas pessoas voltem sãs e salvas a seus lares e que se cumpra o acordo humanitário", disse Chávez recentemente, depois de se encontrar com familiares dos reféns. O esforço pela libertação já envolveu também o novo presidente da França, Nicolas Sarkozy. Betancourt tem cidadania francesa.