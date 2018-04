Chávez vai à França e insiste em se reunir com chefe das Farc O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse na segunda-feira em sua chegada a Paris que irá insistir na necessidade de se reunir com o líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Manuel Marulanda, como parte de sua mediação por uma troca de reféns na Colômbia. Em declarações a rádios e redes de TV, Chávez explicou que levou "muitos elementos" para tentar uma solução para o problema. Ele tem um encontro marcado com o presidente francês Nicolás Sarkozy. "Continua me parecendo, e cada vez de forma mais importante, falar com Manuel Marulanda, espero que dê certo, e é um dos temas que vou falar", disse Chávez. Chávez afirmou também que não levou as provas de vida da sequestrada franco-colombiana Ingrid Betancourt e de outros reféns em mãos do grupo guerrilheiro, mas confiou que daqui a pouco irá recebê-las. (Por Fabián Andrés Cambero)