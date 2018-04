Chávez vence referendo pela reeleição ilimitada O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, venceu o referendo de domingo que permitirá a reeleição ilimitada de ocupantes de cargos majoritários e ganhou suporte para suas políticas socialistas e contrárias aos Estados Unidos. Chávez já está no poder há 10 anos e o referendo ajuda a abrir caminho para que ele cumpra sua meta de governar por décadas, embora a crise econômica global irá limitar sua habilidade de gastar o dinheiro vindo do petróleo no processo de nacionalização de empresas e ampliação de sua influência fora da Venezuela. Autoridades eleitorais disseram que 54 por cento dos eleitores aprovaram a emenda constitucional que remove os limites a reeleições, o que permite a Chávez se manter no cargo enquanto estiver vencendo seus rivais nas urnas. O atual mandato do presidente venezuelano que permite a Chávez se manter no cargo enquanto estiver vencendo seus rivais nas urnas. O atual mandato do presidente venezuelano "Longa vida à revolução", gritou Chávez, vestido com sua tradicional camisa vermelha, na varanda do Palácio de Miraflores, diante de milhares de venezuelanos.