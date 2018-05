Chávez visita Colômbia para tratar de FARC e reféns O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, visitará a Colômbia para se reunir com seu homólogo Alvaro Uribe e buscar um acordo com a guerrilha esquerdista Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O objetivo é permitir a liberação de um grupo de reféns sequestrados, incluindo a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt. Fontes do governo colombiano informaram no sábado que o encontro deve ocorrer no próximo 31 de agosto, em Bogotá. Analistas dizem que a influência do mandatário venezuelano sobre a guerrilha pode facilitar as negociações com o governo local. "Tomara que as Farc escutem o presidente Hugo Chávez e facilitem o acordo humanitário", disse o chanceler colombiano, Fernando Araújo. Ingrid Betancourt foi capturada durante sua campanha presidencial, em 2002. Além dela, a guerrilha mantém três norte-americanos, cinco ex-congressistas, um ex-governador e vários oficiais do Exército e da polícia, alguns próximos a cumprir dez anos de cativeiro. As Farc exigem que Uribe retire as forças militares e a polícia de uma região montanhosa da Colômbia para retomar um acordo humanitário. Eles também querem a liberação de vários guerrilheiros, capturados ao longo dos últimos anos.