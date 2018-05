Chávez volta a pedir saída de 'tropas imperialistas' do Iraque

O presidente venezuelano Hugo Chávez pediu neste domingo, 26, "em nome dos povos do mundo a imediata saída das tropas imperialistas do Iraque" ao dirigir-se a um grupo de diretores do Conselho Mundial da Paz. Chávez disse que essa saída é necessária para que "cessação de uma vez desta maldita guerra, desse atropelo, desse genocídio contra o povo inocente do Iraque". O pedido foi feito durante o programa dominical de rádio e televisão de Chávez, "Alô Presidente!". "O povo do Iraque está vivendo uma catástrofe de saúde. As crianças estão morrendo de fome, de doenças. São 100 guerras em uma só, o império americano transformou aquele país em um verdadeiro inferno", disse Chávez. O presidente venezuelano ampliou o pedido do fim de hostilidades ao Irã e qualquer parte do mundo imersa em conflito violento. "Exigimos que o império americano acabe com suas agressões contra o Irã, contra os povos do mundo. Exigimos que acabem as guerras e lutemos pela paz profunda, que é mais que a ausência de guerra, de bombas e de metralhadoras", declarou. "Está escrito e é palavra de Nosso Senhor que o único caminho para a paz é a justiça, porque enquanto não houver justiça social não haverá paz no mundo", acrescentou. "Por isso retomamos com força a bandeira do socialismo, porque o capitalismo é o reino da injustiça e, portanto, da violência. Só o socialismo poderá diminuir progressivamente a injustiça. Quando acabar a injustiça, acabará a violência social e política e acabarão as guerras. Todas têm a mesma origem: a ambição materialista,hegemônica, das potências contra os povos do mundo", argumentou. Em algumas ocasiões anteriores Chávez já tinha pedidos semelhantes a Washington.