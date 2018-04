'Chavista' morre em confronto com manifestantes na Venezuela

Um jovem de 19 anos que seria simpatizante do governo de Hugo Chávez morreu nesta segunda-feira, 26, na Venezuela ao enfrentar um grupo de manifestantes que protestava contra a reforma constitucional que será submetida a um referendo no domingo, disseram autoridades venezuelanas. De acordo com o vice-presidente do país, Jorge Rodríguez, a vítima, identificada como José Aníbal Oliveros Yepez, levou "dois tiros" em meio a um violento protesto no Estado de Carabobo. "Não encontraram melhor argumento que o homicídio (de um) jovem de 19 anos que cometeu o delito de ser responsável e querer ir ao seu trabalho. Vamos agir com toda a força. Não vamos permitir que esses assassinos instaurem o que desejam e o que têm planejado", disse Rodríguez num ato de campanha em Caracas. De acordo com a imprensa local, o assassinato ocorreu na manhã desta segunda, na região de Ciudad Alianza, quando trabalhadores da estatal Petrocasa tentavam chegar ao local de trabalho e encontraram um piquete de oposicionistas bloqueando a passagem. Segundo o comandante da 41.ª brigada blindada e guarnição de Valencia, capital de Carabobo, general Cliver Alcalá, o jovem Oliveros recebeu dois disparos nas costas e um no antebraço após enfrentar os manifestantes. Rodríguez acrescentou que 80 pessoas foram presas por atos de violência em diversas partes dos Estados centrais de Aragua e Carabobo. A imprensa local confirmou que nos dois Estados várias ruas foram fechadas pelos manifestantes que protestavam desde a madrugada de segunda-feira. O vice-presidente disse que tanto os "focos" de distúrbios quanto a morte do trabalhador da Petrocasa devem ser parte dos supostos planos opositores de gerar "violência e desestabilização" no país para impedir a realização do referendo sobre a reforma constitucional. "Já vínhamos alertando. Não vamos permitir que estes assassinos se estabeleçam. (Os opositores) estão em plano de violência porque sabem que o povo está com o presidente Chávez", disse Rodríguez. Matéria ampliada às 19h14