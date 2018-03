Chefe das Farc que desertou é processada na Colômbia

Um promotor de direitos humanos da Colômbia processou nesta segunda-feira "Karina", conhecida como chefe de frente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que desertou há um mês desta guerrilha, informaram porta-vozes judiciais de Bogotá. Ela é acusada de homicídio múltiplo, terrorismo e outros delitos. As acusações são derivadas de um ataque rebelde há nove anos que deixou 16 mortos, entre policiais e civis, segundo destacou a Procuradoria Geral em comunicado público. O ataque foi registrado em 31 de julho e 1º de agosto de 1999 em Nariño, localidade no noroeste de país e foi cometido pelas frentes 9 e 47 das Farc, o segundo dos quais estava ao comando de Elda Neyis Mosquera García, conhecida como "Karina". A promotoria lembrou que os atacantes ativaram no povoado um veículo carregado com explosivos e causaram a morte de nove policiais e sete civis, e seqüestraram oito soldados mais. Um dos policiais mortos era o comandante da estação de Nariño, baleado pelos guerrilheiros na praça central da localidade. No ataque, os rebeldes também saquearam a filial de um banco estatal e vários comércios. "Karina" desertou no dia 19 de maio em Sonsón, povoado vizinho a Nariño, ambas em Antioquia e foi transferida para Bogotá, onde está detida.