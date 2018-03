Chefe de assembléia constituinte renuncia no Equador O chefe da assembléia que está reescrevendo a constituição do Equador pediu demissão nesta segunda-feira, expondo uma divisão no governo esquerdista do país, que busca revisar as instituições para garantir mais poderes ao presidente. O presidente Rafael Correa prioriza a aprovação de uma nova constituição que o permitirá se candidatar à reeleição e reescreverá as regras para as indústrias de petróleo e mineração. Mas o presidente da assembléia, Alberto Acosta, um ex-ministro do petróleo que geralmente deseja mais restrições aos investimentos estrangeiros na mineração que o presidente, disse à Reuters que as cinco semanas restantes para reescrever a constituição não eram suficientes. Ele deixou o cargo pois seu partido se recusou a garantir uma extensão do prazo. Não é certo se a assembléia, onde o governo é maioria, irá aceitar esta renúncia. "Isto é irreversível no momento", disse em uma entrevista por telefone. "Eu não tenho o apoio da liderança do partido". Correa já criticou a impopular assembléia, a qual, segundo os equatorianos, tem feito pouco trabalho. Assim que a assembléia terminar sua constituição, os equatorianos votarão em um referendo, proposto para setembro. Correa ainda tem muito a fazer para convencer a população a aprovar a constituição, mas sua alta popularidade lhe dá uma boa chance de conseguir o voto, dizem especialistas. (Reportagem de Alonso Soto e Enrique Andres Pretel)