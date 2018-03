Chefe de gabinete da Argentina renuncia

O chefe de gabinete da presidente Cristina Kirchner, Alberto Fernández, pediu demissão, em caráter irrevogável nesta quarta-feira, 23. Fernández será substituído pelo prefeito da localidade de Tigre, na província de Buenos Aires, Sérgio Massa. O chefe de gabinete chegou ao governo em 2003 junto com o ex-presidente Néstor Kirchner, marido de Cristina, e foi o homem forte das duas administrações. Seu cargo é equivalente a chefe da Casa Civil, na estrutura do Palácio do Planalto, no Brasil. Sua substituição por Massa foi confirmada pela agência oficial Telam. Um dos seus assessores diretos disse à BBC Brasil que Massa é "pessoa próxima e ligada" tanto a Néstor Kirchner como à atual presidente. Derrota A mudança ocorre menos de seis dias depois da pior derrota da era Kirchner, que começou há cinco anos e marcou o momento mais complicado do governo de Cristina. Ela assumiu o poder em dezembro passado, como sucessora do marido e manteve praticamente todo o seu ministério. Na quinta-feira passada, o vice-presidente da República, Julio Cobos, que também é presidente do Senado, deu o voto de minerva derrubando o projeto de lei do governo que aumentava os impostos às exportações. No dia seguinte, Cristina assinou decreto revogando a medida que tinha provocado uma disputa de quatro meses entre seu governo e o setor rural, além de panelaços e a saída do ministro da Economia, Martín Lousteau. Desde aquela sexta-feira, 18 de julho, especulava-se sobre mudanças no ministério de Cristina. A oposição e analistas políticos debatiam sobre o papel do ex-presidente – apontado como o mais influente da atual gestão - e ainda sobre o surgimento de um novo tabuleiro político a partir do aumento no total de dissidentes da sua base governista – partido Frente para a Vitória (FPV) e Partido Justicialista (peronismo, o maior e mais forte do país e de onde nasceu a FPV). "O novo período que se inicia me leva a renunciar com o saudável propósito de facilitar a seleção de sua equipe de trabalho", afirmou Alberto Fernández em sua carta de demissão entregue à presidente. Agricultura Nesta quarta-feira, foi empossado o novo secretário de agricultura, Carlos Cheppi, no lugar de Javier de Urquiza. A mudança também faz parte dos efeitos daquela crise gerada a partir da manifestação dos ruralistas, que tiveram apoio popular, com os panelaços, nas grandes cidades. Na cerimônia de posse de Cheppi, o ministro da Economia, Carlos Fernández, disse estar convencido de que a nova equipe saberá levar adiante "projetos que estão de acordo com o crescimento econômico sustentável, com inclusão social, registrado no país." O ministro disse ainda que a Argentina continua disposta a fornecer alimentos para o mundo, mas mantendo o mercado local como prioridade. A Argentina está entre os maiores produtores de carne, leite e soja do planeta, mas vem registrando queda nestas exportações a partir de medidas adotadas pelo governo, que argumenta assim atender primeiro a mesa dos argentinos e combater a inflação. "Vivemos um momento contraditório. O mundo quer alimentos, nós temos para vender, mas o setor enfrenta barreiras", disse o economista Ernesto Liboreiro, diretor da Fundação INAI (Instituto Internacional de Negociações para Agricultura), que reúne as principais empresas de produção e exportação do ramo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.