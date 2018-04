Chefe de missão no Haiti e mais 100 desapareceram, diz ONU

O chefe da missão das Nações Unidas no Haiti, Hedi Annabi, e mais de 100 pessoas estão desaparecidas após o terremoto da terça-feira, 12. Ao menos cinco funcionários da missão da ONU no país morreram com o desabamento do prédio da organização causado pelo terremoto.

O ministro de Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, disse que seu embaixador no Haiti informou que o tunisiano teria morrido.

Catástrofe

Mais cedo, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a comunidade internacional e as Nações Unidas (ONU) enfrentam a maior catástrofe humanitária, com o terremoto no Haiti, sobre o qual disse que causou "centenas" de vítimas.

"Não há dúvida de que enfrentamos uma grande emergência humanitária e que serão necessários os maiores esforços de assistência" para os haitianos, disse Ban, que pediu "ajuda urgente".

Ban disse também que entre 100 e 150 pessoas estavam no prédio da ONU no Haiti, que desabou em decorrência do terremoto e confirmou que o chefe da missão da entidade no país, o diplomata tunisiano Hedi Annabi, e seu adjunto estão entre os desaparecidos.

Alain Le Roy, chefe da divisão de paz da ONU, disse que vários corpos foram retirados dos escombros do prédio da entidade e que o número de mortos "era menor que cinco". Segundo a fonte, menos de dez pessoas "algumas mortas e outras vivas", foram retiradas, embora mais de 100 permanecem soterradas.

Ban informou que enviará o vice de Le Roy, Edmond Mulet, ao país no máximo até a sexta-feira. O chefe da ONU ainda disse que deve ordenar o envio de uma equipe de emergência o mais rápido possível e anunciou a ajuda de US$ 10 milhões para o Haiti.