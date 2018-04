Chefe do resgate dos mineiros pode ajudar em acidente na Colômbia

COPIAPÓ, CHILE- O chefe das operações de resgate dos 33 mineradores chilenos presos até ontem no norte do país, André Sougarret, se mostrou nesta quinta-feira, 14, disposto a colaborar no acidente que deixou dois operários desaparecidos em uma jazida na Colômbia.

"Se nos pedem colaboração, estamos dispostos a ajudar", disse Sougarret durante entrevista coletiva na mina San José, onde na noite de quarta-feira foram concluídos os trabalhos de resgate.

O acidente com os dois mineradores colombianos ocorreu na terça-feira na jazida carbonífera de La Esperanza, a cerca de 60 metros de profundidade, na cidade de Tasco, no departamento de Boyacá.

Após uma nova explosão na mina hoje, ficou reduzida a esperança de resgatar com vida os dois mineradores, Hernán Alfonso Barrera e John Freddy Ordóñez.

Após o novo acidente, as equipes de resgate trabalham em outro túnel paralelo para conseguir chegar onde acredita-se que os mineiro estão. Não se sabe se eles sobreviveram.

Segundo Luis Fernando Piñeros, diretor da Defesa Civil em Boyacá, "no túnel paralelo que está sendo construído hoje há uma rocha muito difícil de romper e por isso a escavação foi atrasada. Ainda assim, continuamos trabalhando sem parar um minuto".

André Sougarret, engenheiro civil de minas e gerente da jazida El Teniente, propriedade da estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco), foi designado para comandar o inédito operacional de salvamento que conseguiu resgatar os 33 mineradores que estavam presos a 700 metros de profundidade desde 5 de agosto.