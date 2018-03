Chile anuncia medidas para alta de combustíveis A presidente chilena, Michelle Bachelet, anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas para enfrentar as fortes altas nos preços dos combustíveis. Entre as medidas, Bachelet destacou a injeção de 1 bilhão de dólares a um fundo para subsidiar preços, no momento em que caminhoneiros ameaçam com paralisações. Em uma breve cerimônia, a presidente lançou uma série de iniciativas que incluem o fortalecimento da estatal petrolífera Enap com um investimento de 250 milhões de dólares para assegurar sua operação em um cenário de altos preços do petróleo e de seus derivados. Mais cedo, o diretor do Banco Central do Chile, José De Gregorio, disse que os elevados preços do petróleo são a principal ameaça para a inflação do país. A alta nos preços dos combustíveis é uma das principais causas que aumentaram a inflação chilena, que no ano passado chegou a 7,8 por cento, sua maior variação em 12 anos. (Reportagem de Antonio de la Jara e Manuel Farías)