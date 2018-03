Chile avalia como melhorar acesso marítimo da Bolívia O Chile admitiu na quinta-feira que estuda medidas para melhorar o acesso marítimo da Bolívia, dando assim mais um sinal de aproximação entre os dois países pouco depois de, nesta semana, ter autorizado o livre trânsito de mercadorias bolivianas até o porto chileno de Iquique. A Bolívia, há muito tempo, reivindica retomar a saída para o mar que perdeu para o Chile na Guerra do Pacífico (1879), apesar de, nos últimos anos, haver ocorrido uma aproximação entre os dois, cujas relações diplomáticas encontram-se formalmente rompidas há três décadas. "Há outras medidas para melhorar o acesso ao mar por parte da Bolívia, medidas essas que estão sendo negociadas em termos muito genéricos e sobre as quais, em algum momento, precisarão ser realizados estudos técnicos", afirmou a jornalistas o ministro chileno das Relações Exteriores, Alejandro Foxley. "Mas esses temas, por motivos óbvios, não serão discutidos em público. Neste momento, é preciso darmos tempo para que os órgãos técnicos trabalhem", acrescentou. Foxley citou como exemplo o fato de que, a fim de permitir o livre trânsito de mercadorias bolivianas até o porto de Iquique, foram necessários dois anos de estudos técnicos. A Bolívia aceitou formalmente a perda de sua saída para o mar em um tratado de 1904 que deixou sob controle chileno territórios antes pertencentes aos bolivianos e aos peruanos, entre os quais o porto de Iquique. Esse porto transformou-se, nas duas últimas décadas, em um dos principais acessos da Bolívia ao oceano Pacífico. Nas cercanias de Iquique, os dois países trabalham em ritmo acelerado para a finalização do complexo fronteiriço binacional de Colchane, que pode ser inaugurado nos próximos meses pela presidente do Chile, Michelle Bachelet, e pelo presidente da Bolívia, Evo Morales. Além disso, foram iniciados estudos técnicos e de engenharia que permitiriam colocar em funcionamento a hoje deteriorada ferrovia que une a cidade chilena de Arica a La Paz, no território boliviano. Foxley reafirmou que o Chile está aberto à possibilidade de retomar formalmente as relações diplomáticas com a Bolívia, interrompidas desde 1978. Segundo o chanceler, a decisão a esse respeito depende do governo boliviano. À espera de uma eventual normalização das relações diplomáticas, Bachelet e Morales deram início a um processo de "reconstrução da confiança." "Ela (a Bolívia) é um país com o qual temos relações muito boas", disse Foxley. (Reportagem de Antonio de la Jara)