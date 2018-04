Chile celebra resgate dos primeiros sete mineiros soterrados

Buzinas e aplausos estouraram e bolas de gás com as cores da bandeira do Chile foram soltas quando o primeiro dos 33 mineiros presos, Florencio Avalos, o chefe da mina, voltou a ver a luz do dia, na região localizada no deserto do Atacama.

Florencio foi o primeiro a sair da cápsula especial construída para o resgate, pouco depois da meia-noite desta quarta-feira.

Inicialmente dados como mortos, Avalos e seus companheiros aguentaram 69 dias na mina San José.

"Estou feliz, orgulhosa. Florencio sempre foi tão forte", disse a irmã dele, Priscila Avalos.

Os mineiros estavam sendo içados um a um.

Nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira no Chile (início da manhã em Brasília), as equipes de socorro já haviam retirado sete mineiros, entre os quais o único boliviano que fazia parte do grupo. A retirada deve durar até dois dias.