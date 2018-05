Chile chama seu embaixador no Peru em protesto contra mapa O governo chileno retirou na segunda-feira seu embaixador no Peru, depois de protestar contra a publicação, no domingo, de um mapa oficial peruano que define a fronteira marítima com o Chile e vai contra acordos internacionas, segundo autoridades chilenas. O Chile acusa o Peru de desconhecer tratados internacionais sobre o assunto no mapa publicado no diário oficial El Peruano, que estabeleceu um limite marítimo em águas que o Chile considera suas. A questão da fronteira marítima será submetida ao veredicto da Corte Internacional de Justiça, em Haia. "O Ministério das Relações Exteriores comunica que o embaixador do Chile no Peru, senhor Cristian Barros Melet, foi chamado a partir desta data", disse uma nota da chancelaria chilena. A área em disputa corresponde a 35 mil quilômetros quadrados de águas ricas em recursos marinhos no oceano Pacífico. O Chile afirma que sua fronteira marítima com o Peru ficou delimitada em tratados assinados por ambos países em 1952 e 1954, e em sinalizações em terreno realizadas em 1968 e 1969. Lima diz que esses pactos não constituem um acordo de fronteira formal. As relações entre Chile e Peru já passaram, historicamente, por vários momentos de tensão, desde que o Peru perdeu para o Chile parte de seu litoral numa guerra, em 1879. Nos últimos anos, os governos de Chile e Peru vêm se reaproximando, apesar das discussões sobre os limites marítimos e devido à estada do ex-presidente peruano Alberto Fujimori no Chile. (Por Rodrigo Martínez)