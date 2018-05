Chile condena repressor da ditadura à prisão perpétua A Corte Suprema do Chile condenou na terça-feira pela primeira vez um ex-repressor do regime militar à prisão perpétua por violações aos direitos humanos. O general da reserva Hugo Salas Wenzel, ex-chefe da Central Nacional de Inteligência, foi considerado pela Segunda Sala Penal do tribunal como culpado pelo homicídio de 12 jovens nos dias 15 e 16 de junho de 1987, durante a chamada "Operação Albânia". "Acho que são penas justas. Custou muito, mas estou tranqüilo", disse a jornalistas Alberto Chaigneau, presidente da Segunda Sala Penal. A "Operação Albânia" foi descrita pela imprensa local como uma vingança de agentes da ditadura contra um grupo de jovens ligados à Frente Patriótica Manuel Rodríguez, que havia sido responsável por um frustrado atentado contra o então ditador Augusto Pinochet em setembro de 1986. Essa é a maior pena já imposta a um ex-militar ligado à ditadura. A mesma sentença elevou de 15 para 20 anos de prisão a pena do ex-agente Albaro Corbalán. "Conseguimos estabelecer a verdade do acontecido. Conseguimos também sanções penais, e também há indenização. Quer dizer: em uma só sentença, conseguimos fazer confluir os três aspectos que compõem o conceito complexo de justiça", disse a jornalistas Nelson Caucoto, advogado dos autores da ação. Outros 11 réus foram condenados a diferentes penas de prisão, enquanto o Conselho de Defesa do Estado (Ministério Público) aceitou uma indenização de cerca de 571 mil dólares por cada uma das vítimas, a ser entregue aos familiares. Sob a ditadura de Pinochet, cerca de 3.000 pessoas morreram ou desapareceram, enquanto outras 28 mil sofreram torturas, segundo dados oficiais. (Por Antonio de la Jara)