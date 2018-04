Chile confirma mais duas mortes por gripe H1N1; total vai a 7

Uma das mulheres tinha 45 anos e se internou na semana passada em uma clínica na cidade de Rancagua, 80 km ao sul de Santiago, com pneumonia grave, segundo a autoridade regional de saúde.

A segunda mulher morta tinha 67 anos e estava internada com insuficiência respiratória na ilha de Chiloé, no sul do Chile.

No seu último relatório, o Ministério da Saúde informou que o número de infectados no Chile subiu para 4.315, em meio a uma forte queda na temperatura por conta do inverno.

A doença está em todas as regiões do país.

(Reportagem Mónica Vargas)