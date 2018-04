Chile divulga novas fotos de Fidel Castro ao lado de Bachelet

A presidência do Chile divulgou nesta sexta-feira, 13, novas fotografias do líder cubano Fidel Castro durante a visita da presidente Michelle Bachelet. As imagens mostram o ex-presidente sorrindo e em aparente boa saúde. Depois do encontro em Havana na quinta, Bachelet afirmou que se reuniu por 1h30 com Fidel, quando conversaram sobre a economia chilena. Foto: AP Fidel Castro não aparece em público desde julho de 2006 por causa de uma doença que o obrigou a ceder a Presidência a seu irmão mais novo Raúl, mas recebe ocasionalmente a governantes estrangeiros e outros visitantes ilustres. Há três semanas, a presidência argentina divulgou as fotos do encontro do cubano com Cristina Kirchner. As imagens mais recentes tentam afastar os rumores de que seu estado de saúde teria se agravado, embora o governo de Havana insista que ele ainda está ativo e trabalhando. Foto: AP Os comentários de Bachelet sustentam a versão do governo cubano. "Ele está em muito boas condições", afirmou a presidente chilena em Havana. "Conversamos por um longo tempo", disse a presidente chilena a jornalistas e qualificou a reunião de "muito grata, muito importante e de muito alto nível". Bachelet assegurou que viu o ex-presidente de 82 anos "muito bem, muito ágil, sempre ativo, sabendo de tantas informações que impressiona, porque sabe os detalhes mais importantes". "Como sempre, (Fidel está) muito interessado nos temas do Chile, trabalhando com muita informação, estatísticas, interessado por conhecer o desempenho em áreas nas quais fomos muito bem-sucedidos, como no desenvolvimento vitivinícola, o desenvolvimento de nossa economia", acrescentou a governante. "Foi um diálogo bastante importante sobre o desenvolvimento da região, certamente também sobre os desafios que os países da América Latina estão vivendo no contexto da crise internacional", acrescentou.