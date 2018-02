Chile intensifica monitoramento de vulcão Chaitén

O Chile anunciou no domingo que intensificará a vigilância do vulcão Chaitén com a instalação de novos equipamentos na região, enquanto mantém sua intensa atividade e milhares de pessoas retiradas do local continuam recebendo ajuda nos alojamentos. A densa neblina e chuvas não têm permitido a observação do Chaitén. Há mais de uma semana, o vulcão entrou em forte atividade, com as cinzas alcançando até o território argentino, que obrigou a retirada de mais de 6.000 pessoas de suas casas. O Serviço Nacional de Geologia e Mineração disse em comunicado que "mantém a vigilância por equipamentos e a monitoração visual do vulcão Chaitén, com o apoio de helicópteros e/ou embarcações para realizar observações, medições no terreno e resgatar dados das estações instaladas." "Para ajudar o trabalho de monitoração instrumental serão instalados novos equipamentos na região", acrescentou. Em Puerto Montt, a cerca de 200 quilômetros do vulcão e que se converteu no centro de operações do governo, durante a manhã, caminhonetes militares repletas de caixas com alimentos permaneceram em um lado da praça, enquanto um grupo uniformizado entregava a ajuda aos desabrigados devidamente identificados. "Estão me dando abóbora, banana, cenouras e água. Creio que podem durar uns quatro ou cinco dias", disse à Reuters Augusto Ampuero, um camponês que foi retirado com sua família de Chaitén, um povoado mais próximo do vulcão, e foi recebido por sua irmã em Puerto Montt. Ainda não se sabe o que será feito com os desabrigados. A presidente Michelle Bachelet advertiu na véspera que o povo de Chaitén poderia ser dizimado em poucos minutos se uma enorme coluna de cinzas que emanam do vulcão entrar em colapso, o que torna difícil prever se os moradores poderão voltar às suas casas. Por enquanto, o governo anunciou que nomeará um representante presidencial que estará permanentemente na região e avalia a entrega de um bônus para as famílias. Os serviços de telecomunicações também melhoraram com a instalação de antenas na Província de Palena. O governo ainda busca recuperar a valiosa documentação de Chaitén e determinou uma operação militar para este fim, que já conseguiu resgatar parte do material.