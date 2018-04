Chile publica fotos de Bachelet ao lado de Fidel A Presidência do Chile publicou na sexta-feira em seu site na Internet fotos de Michelle Bachelet ao lado do líder cubano Fidel Castro, depois da reunião que ambos tiveram na quinta-feira, em Havana. Bachelet é a primeira governante chilena a visitar Cuba desde Salvador Allende, que esteve em solo cubano em 1972. Ela disse que, ao reunir-se com Fidel, o encontrou "ágil" e "ativo". Nas duas fotos publicadas em http://www.gobiernodechile.cl Bachelet e Fidel estão de pé e sorridentes. Castro veste uma roupa esportiva, como em suas fotos mais recentes. "Ele está em muito boas condições(...) Conversamos bastante durante uma hora e meia", disse Bachelet a jornalistas em Havana, depois da reunião que teve com o líder revolucionário. Fidel Castro, 82 anos, está afastado do poder e da vida pública desde que ficou doente, em julho de 2006. Há um ano, foi substituído na Presidência pelo irmão, Raúl. Desde que seu estado de saúde o obrigou a deixar o poder, Fidel não apareceu em público e só em visto em esporádicas fotografias. Além disso, ele publica colunas de opinião na mídia local.