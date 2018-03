Chile quer aprofundar laços com Argentina após vitória de Cristina

O Chile espera aprofundar seus laços com a Argentina durante o governo da primeira-dama, Cristina Fernandez Kirchner, informou um dirigente do governo chileno. Veja também: Equador já felicita Cristina Kirchner pela vitória Partidários de Cristina já festejam vitória na argentina Bocas-de-urna apontam vitória de Cristina Kirchner no 1º turno Especial: as eleições argentinas Argentinos votam para consagrar Kirchners Cristina: 'Não sou Hillary nem Evita' Kirchner seduz interior empobrecido Ricardo Solari, vice-presidente do Partido Socialista, chegou junto com outros representantes do partido e do Partido pela Democracia chilena ao comando da candidata argentina que, segundo os primeiros resultados oficiais, venceu as eleições realizadas neste domingo com mais de 42% dos votos. A visita do grupo chileno "é um sinal de confiança mútua, de amizade cívica e binacional", disse Solari para a Reuters. As relações entre Santiago e Buenos Aires ficaram tensas nos últimos anos devido a decisão do presidente Nestor Kirchner de diminuir os envios de gás natural para o Chile para garantir o abastecimento no mercado local. Essa medida obrigou as empresas chilenas a utilizarem combustíveis mais caros, disparando o preço da energia.