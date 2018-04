Chile retira dezenas de pessoas de área próxima a vulcão As autoridades chilenas retiraram na quinta-feira mais de uma centena de habitantes que tinham voltado ao povoado de Chaitén, devido a um aumento na atividade do vulcão de mesmo nome que fica próximo ao local. O vulcão Chaitén entrou em erupção em maio de 2008 e obrigou a retirada de mais de 7 mil pessoas, devido à expulsão de cinzas que chegaram até a Argentina, além do transbordamento de rios que destruíram quase todo o povoado. A Oficina Nacional de Emergências (Onemi) informou em comunicado que o vulcão apresentou "um aumento em seu processo eruptivo" por volta das 11h (horário local), o que tornou necessária a retirada de cerca de 160 pessoas, por parte da polícia local. A entidade informou que a coluna de cinzas liberadas pelo vulcão cresceu consideravelmente, embora não tenham sido percebidos tremores nem ruídos subterrâneos na área. "Diante desta situação, os policiais de Chaitén retiraram, com a ajuda de um ônibus, caminhões e furgões 160 pessoas", levando-as até El Amarillo, que está fora de risco, assegurou. Chaitén fica a mais de 1.200 quilômetros ao sul de Santiago e a cerca de 10km do vulcão.