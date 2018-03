Chilena é presa por fazer stripteases no metrô de Santiago Uma mulher que fazia striptease colada a balaústres do metrô de Santiago para desafiar o puritanismo da sociedade chilena foi presa nesta quinta-feira durante uma de suas rápidas performances. Monserrat Morilles, de 26 anos, surpreendeu os passageiros do metrô durante toda a semana tirando sua roupa, ficando apenas com uma econômica roupa íntima, sem aceitar gorjetas. Ela disse que estava protestando pela falta de tolerância do Chile, uma das sociedades mais conservadoras da América Latina, onde a primeira geração desde a ditadura de Pinochet está atingindo a idade adulta. "Isto é apenas o começo. Nós estamos começando uma idéia aqui que irá crescer e se desenvolver", ela disse à Reuters enquanto era escoltada por policiais e guardas do metrô. A dançarina profissional trabalhou rapidamente durante toda a semana para evitar ser presa, entrando em uma estação e procurando um vagão sem crianças para tirar a roupa a tempo de sair na parada seguinte. A mídia chilena a apelidou de "A Deusa do Metrô". A própria afirmou que suas performances foram "minutos alegres". "O Chile ainda é um país bastante tímido", disse ela ao seu técnico, Gustavo Pradenas. "As pessoas não são muito extrovertidas e nós queremos mirar isso e transformar o Chile em um país mais alegre."