China enviará 90 toneladas em ajuda humanitária ao Haiti

PEQUIM - O Governo chinês anunciou que o primeiro avião carregado com 90 toneladas em ajuda humanitária oficial para as vítimas do terremoto do Haiti decola neste sábado de Pequim.

Veja também:

Governo haitiano diz ter enterrado 40 mil e teme onda de violência

EUA assumem controle de aeroporto

Emoção marca reencontro de militares feridos com familiares

'Precisamos de comida que se possa comer já'

Multidão comparece a velório de Zilda

ONU sofre pior golpe de sua história

Segundo informou o Ministério de Comércio chinês, o Boeing-747 sairá da capital chinesa com materiais de socorro como tendas de campanha, alimentos, remédios, cobertores e equipamentos de purificação de águas.

A China, que não mantém laços diplomáticos com o Haiti já que o país centro-americano é aliado de Taiwan, confirmou que se trata de um primeiro envio que faz parte do pacote de ajuda no valor de 30 milhões de iuanes (US$ 4,1 milhões) que anunciou Pequim para as vítimas do tremor.

Em um primeiro momento, o país asiático enviou uma equipe de 50 pessoas especializadas no resgate de emergências para ajudar a achar sobreviventes do terremoto de 7,3 graus de magnitude que devastou o Haiti.