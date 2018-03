Choque de lanchas deixa ao menos seis mortos na Bolívia

Pelo menos seis pessoas morreram e outras seis ficaram feridas na noite desta terça-feira, 15, em um choque entre duas lanchas no lado boliviano do lago Titicaca, dividido com o Peru, informaram fontes policiais. As lanchas envolvidas no acidente, que aconteceu às 19h30 (20h30 de Brasília), transportavam 23 e 25 passageiros, e uma delas foi partida ao meio, disse à Agência Efe o policial Carlos Villan Villarroel, que estava no local do acidente. O capitão Fernando Enriquez disse à Associated Press que todos os mortos são bolivianos. Entre os sobreviventes, cinco são turistas brasileiros e um é proveniente do Japão. O policial Villaroel informou que 11 pessoas estão desaparecidas, e disse que elas podem ter sido resgatadas na outra margem do lago.