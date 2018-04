Choque entre helicópteros do exército mata 7 na Colômbia

A colisão entre dois helicópteros do Exército colombiano no departamento (estado) de Tolima, no sul do país, deixou nesta terça-feira, 20, sete militares mortos e quatro feridos. Entre os mortos está o general Fernando Joya Duarte, que seria o comandante da nova força-tarefa.

As duas aeronaves colidiram às 13h45 (15h45, Brasília) após a cerimônia de criação da Força-Tarefa do Sul de Tolima, ativada para investigar o paradeiro do máximo comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Guillermo León Sáenz, conhecido como "Alfonso Cano". Segundo um comunicado do exército, quatro feridos foram levados ao Hospital de Neiva.