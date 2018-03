Chuva inunda milhares de casas no sul do México Milhares de casas foram inundadas na quarta-feira por causa do transbordamento de vários rios no Estado de Tabasco (sul do México) e das fortes chuvas, que deixaram 70 por cento dessa região pantanosa embaixo d'água. O governo do Estado disse que 20 mil pessoas foram levadas à pressas para abrigos depois que a água superou os sacos de areia colocados nas margens dos rio, invadindo centenas de cidades e aldeias, inclusive a capital, Villahermosa. As inundações foram provocadas por uma frente fria que atingiu a costa do golfo do México, onde se concentra a indústria petrolífera do país. O governador Andrés Granier disse ter sido a pior enchente da história de Tabasco. "A água normalmente cobre 34 por cento da superfície de Tabasco, mas no momento posso lhes garantir que mais de 70 por cento é água", afirmou. A enchente cobriu parcialmente vários dos rostos gigantes esculpidos em pedra pelos olmecas, a primeira grande civilização das Américas, no sítio arqueológico de Las Ventas. Algumas das cabeças têm até 3 metros de altura. Tabaco é um Estado rico em petróleo, com grande parte do território coberto por florestas e mangues. O mau tempo provocou a colisão de duas plataformas de petróleo na semana passada, matando pelo menos 21 trabalhadores. O mar agitado levou ao fechamento dos três principais portos petrolíferos mexicanos no domingo, paralisando praticamente toda a exportação e um quinto da produção. Dois dos portos já voltaram a operar na quarta-feira. (Por Luis Manuel Lopez)