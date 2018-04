Chuvas deixam 13 mortos e 120 mil desabrigados na Colômbia

Pelo menos 13 pessoas morreram e 120 mil ficaram desabrigadas durante as inundações, transbordamentos de rios e deslizamentos causados pelas chuvas na Colômbia no último mês, informaram fontes oficiais. O Departamento de Atendimento e Prevenção de Desastres (DAPD) informou que as precipitações causaram estragos em mais de 400 dos 1.099 municípios do país, em 29 dos 32 departamentos. Os danos mais graves foram no litoral norte do país, onde há pelo menos 8.500 imóveis arrasados. Também há inundações no Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda e Antioquia. Só nas últimas 24 horas, 10 mil pessoas tiveram as suas casas inundadas.