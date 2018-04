Chuvas deixam quase 2 mil turistas ilhados em Machu Picchu

Fortes chuvas e deslizamentos no Peru bloquearam a rota de trem para as ruínas de Machu Picchu, na segunda-feira. Com isso, quase 2 mil turistas ficaram presos na área.

Veja também:

Chuva isola turistas brasileiros no Peru

O governo decretou estado de emergência na região, na segunda-feira, e retirou 20 idosos e turistas doentes de helicóptero da vila de Machu Picchu, perto das ruínas incas, segundo a Rádio CPN, de Lima.

Funcionários do governo disseram que 1.954 turistas ficaram presos na vila. O trem é o único meio de transporte na primeira parte da viagem para as ruínas de Cuzco. O serviço foi suspenso no domingo, após deslizamentos.

"Muitas pessoas estão sem dólares ou soles peruanos e imploram por comida e água para suas crianças ou por acomodações. Outros estão espalhados pelo chão da estação ferroviária, esperando", relatou a turista mexicana Alva Ramirez, de 40 anos, por telefone. Ela disse que os hotéis estão lotados.

Uma porta-voz da Perurail afirmou que equipes trabalham ininterruptamente para retirar pedras e lama dos trilhos. Ela disse, porém, que uma enchente no adjacente rio Urubamba atrasou a limpeza. As chuvas pararam na segunda-feira e a Perurail afirmou, em comunicado, que o serviço deve ser retomado na terça-feira, "se o tempo permitir". Segundo a empresa, helicópteros militares entregaram água e comida para a vila e ajudariam, nesta terça-feira, na retirada das pessoas.

Fortes chuvas atingiram a região de Cuzco nos últimos três dias. As enchentes e deslizamentos mataram uma mulher e um bebê e danificaram uma parede de pedras em um sítio arqueológico perto de Cuzco, a antiga capital inca.

"Este ano é absolutamente atípico. Essa situação não ocorreu nos últimos 15 anos...o rio nunca esteve tão cheio", notou o ministro de Turismo e Comércio Exterior, Martín Pérez, em entrevista coletiva. As informações são da Associated Press.