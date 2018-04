Chuvas no leste de Cuba destroem casas, estradas e plantações Intensas chuvas no leste de Cuba derrubaram 1.000 casas, bloquearam 50 por cento das estradas rurais e destruíram plantações de café, informou a imprensa oficial na segunda-feira. O transbordamento de um rio isolou o município de Río Cauto, na província de Granma, onde mais de 3.000 residências ficaram debaixo de água. Cerca de 40 mil pessoas foram retiradas do leste de Cuba, metade delas de Río Cauto. "Um intensa luta acontece na província de Granma, no sudeste de Cuba, para salvar milhares de pessoas ameaçadas pelas inundações sem precedentes", disse a agência estatal de notícias AIN. O vice-presidente cubano, Carlos Lage, percorreu as regiões afetadas e advertiu que o "colapso" de cerca de 50 por cento de estradas rurais poderia afetar a produção agrícola, em especial o cultivo de cana-de-açúcar. As chuvas, que começaram em outubro e ganharam força com a passagem da tempestade tropical Noel na semana passada, são as mais intensas desde 1963, disseram as autoridades. A água afetou cerca de 20 mil casas e derrubou outras 1.000 no leste de Cuba, indicou Lage, citado pelo jornal Granma, diário do Partido Comunista. Em Santiago de Cuba as plantações de café foram arrasadas. As chuvas prejudicaram também a zona de Moa, na província de Holguín, onde fica a indústria de níquel, principal produto básico da ilha. Não havia informações de interrupções da extração do mineral. (Por Esteban Israel)