Cidade mexicana multará mulheres que se maquiarem ao volante Numa tentativa de reduzir os acidentes rodoviários, uma cidade do norte do México decidiu que aplicará multas a motoristas que forem flagradas enquanto se maquiam, cuidam da aparência ou os que, ao volante, carregarem um animal de estimação. A partir deste mês, a cidade de Torreón aplicará uma multa de 346 pesos (cerca de 32 dólares) a motoristas que utilizarem barbeadores elétricos ao volante, de acordo com informações da imprensa local. Outras multas serão aplicadas também a motoristas que atirarem lixo pela janela do carro. As prefeituras mexicanas tentam impor regras de trânsito mais rígidas aos motoristas, já que no país é bastante comum violações como ignorar o semáforo vermelho, dirigir embriagado e transportar pessoas na parte traseira de picapes. (Por Robin Emmott)