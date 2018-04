Cinco guerrilheiros morrem em combate na Colômbia

Cinco rebeldes da maior guerrilha da Colômbia que extorquiram um familiar do ex-secretário da OEA César Gaviria morreram num combate com o Exército e 16 foram capturados em outra operação, informaram autoridades na sexta-feira. Tropas da sexta brigada mataram em combate armado os cinco guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) perto da cidade de Ibagué, a capital do Departamento de Tolima, 120 quilômetros a oeste de Bogotá. O Exército disse que o comando guerrilheiro exigia mais de 25.000 dólares de uma tia do ex-presidente colombiano, que também atuou como secretário da Organização dos Estados Americanos (OEA). O confronto em que morreram os rebeldes das Farc, a maior guerrilha do país composta por cerca de 17.000 combatentes, aconteceu no momento em que eles pretendiam receber uma parte da extorsão. Familiares do ex-presidente colombiano, que atualmente é o principal dirigente do Partido Liberal, também foram vítimas no passado de atos de violência associados ao conflito armado de mais de 40 anos e que já deixou milhares de mortos. Liliana Gaviria, irmã do político, foi assassinada por rebeldes das Farc em uma fracassada tentativa de sequestro político, perto da cidade de Pereira, em abril de 2006. Em 1996 o engenheiro Juan Carlos Gaviria, também irmão do ex-presidente foi libertado por um grupo armado depois de um sequestro de 71 dias. Também nesta sexta-feira, 16 guerrilheiros das Farc que faziam parte de uma rede de apoio logístico do grupo rebelde foram capturados pela polícia. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)