Cinco mulheres são brutalmente assassinadas em Acapulco

Os corpos semi-nus de duas mulheres e de uma garota de 14 anos foram descobertos em um salão de beleza nas primeiras horas do sábado. As três tiveram as gargantas cortadas.

Pouco depois, a polícia encontrou os corpos de mais duas mulheres, com as gargantas cortadas, na rua. A mídia local disse que ambas as vítimas trabalhavam no salão de beleza.

O motivo dos assassinatos não estava imediatamente claro.

(Por Robert Campbell e Tomas Sarmiento)