Circo abandona dez leões em camping da Argentina

BUENOS AIRES- Dez leões africanos foram abandonados por um circo em um camping da cidade de Florencio Varela, na Argentina, de onde os animais foram resgatados pelas autoridades locais.

Os habitantes denunciaram a presença dos felinos no camping e as autoridades decidiram enviá-los ao zoológicos da localidade, segundo fontes do Ministério de Assuntos Agrários da província de Buenos Aires.

Aparentemente, os responsáveis pelo circo Houdini, tiveram problemas em ingressar com os animais na cidade vizinha de Cañuelas, e resolveram deixá-los em Florêncio Varela, sob responsabilidade de dois homens no camping dessa zona rural.

Os animais, que estão em perfeito estado de saúde, foram abandonados há aproximadamente um mês.