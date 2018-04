Cirurgia de Chávez inquieta Venezuela a 8 meses das eleições

CARACAS - O rival do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, nas eleições lhe desejou uma recuperação rápida na quarta-feira, 22, enquanto os aliados cerraram as fileiras por trás do "comandante", cujo anúncio de uma nova cirurgia em Cuba fez reviver as dúvidas sobre seu futuro.

O socialista de 57 anos viajará a Havana nos próximos dias para a operação de uma lesão possivelmente maligna na mesma área da pélvis de onde teve um tumor retirado no ano passado.

A menos de oito meses da eleição presidencial, a saída iminente de Chávez para um tratamento médico delicado trouxe incerteza e emoção a uma atmosfera política já carregada.

"Como uma das pessoas de Deus, desejo ao meu rival uma operação bem-sucedida, uma recuperação rápida e uma longa vida", disse o candidato de oposição Henrique Capriles, em um comentário cauteloso via Twitter.

Capriles, que venceu as primárias da coalizão Unidade Democrática este mês, não quer ser visto exultando os problemas de saúde de Chávez e tenta centrar a campanha em questões como criminalidade e desemprego.

"Não sou imortal"

A nova cirurgia de Chávez não podia ter vindo em um momento pior para o governo, uma vez que Capriles desfruta dos bons ventos de sua vitória nas primárias. Aos 39 anos, o candidato, que é governador, exala juventude e energia.

Os aliados do presidente, alguns dos quais haviam negado os rumores de uma piora no estado de saúde de Chávez no fim de semana passado, mudaram rapidamente, pedindo por calma na Venezuela quando ele voltar para Havana.

"Nossa mensagem é de unidade e fé de que o presidente Chávez triunfará sobre esse mais recente obstáculo que a vida pôs no seu caminho", disse o ministro da Informação, Andres Izarra. "A conexão dele com o povo o ajudará a superar qualquer problema de saúde."

Colocando em evidência o sigilo que cerca a condição de Chávez, Izarra esteve entre os que condenaram violentamente os rumores de que ele havia ido a Cuba para se tratar durante o feriado do Carnaval.

Ao anunciar que estivera em Havana e precisaria voltar até o próximo fim de semana, Chávez insistiu que a nova operação seria menor do que a primeira cirurgia a que foi submetido em junho e de que estaria bem para a disputa presidencial.

Para seus simpatizantes, porém, ele também disse: "Sou um ser humano, não sou imortal."