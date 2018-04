Clinton chega ao Haiti para reunião com autoridades

O ex-presidente americano Bill Clinton, enviado especial da ONU para o Haiti, chegou nesta segunda-feira, 18, ao aeroporto de Porto Príncipe, onde deve se reunir com o governante haitiano, René Préval, e seguir de perto os trabalhos humanitários após o terremoto do último dia 12.

Bill Clinton chegou ao aeroporto por volta das 12h locais, acompanhado por sua filha, Chelsea. Sua esposa, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, visitou o Haiti no sábado.

Na sua atual visita, Clinton deve se reunir com o presidente haitiano, René Préval e outros representantes do governo local, assim como com o pessoal envolvido nos trabalhos de resgate e de distribuição da ajuda humanitária.

"Como enviado especial da ONU ao Haiti, sinto uma profunda obrigação para com o povo haitiano de visitar o país e me reunir com o presidente Préval para assegurar que nossa resposta seja coordenada e efetiva", havia declarado o presidente antes de embarcar.

O atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou neste final de semana a criação do Fundo Clinton-Bush para o Haiti, destinado a obter fundos para a nação caribenha e que será impulsionado pelos ex-governantes americanos Bill Clinton e George W. Bush.