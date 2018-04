Clinton viaja amanhã ao Haiti para entregar ajuda humanitária

O ex-presidente dos Estados Unidos e enviado especial da ONU para o Haiti, Bill Clinton, informou hoje que amanhã viajará para o país caribenho junto com uma grande carga de ajuda humanitária para os afetados pelo terremoto de terça-feira.

"Como enviado especial da ONU para o Haiti, me sinto com uma profunda obrigação em relação aos haitianos", disse Clinton.

O ex-presidente levará ao Haiti água, alimentos, material médico, lanternas movidas a energia solar, rádios portáteis e geradores, diz a Clinton Foundation por meio de um comunicado de imprensa divulgado em Nova York.

Clinton se reunirá com o presidente haitiano, René Préval, e com outros membros de seu Governo, assim como com representantes de outros países ali presentes para analisar os próximos passos nos trabalhos de ajuda.

O ex-presidente americano disse que sua reunião com Préval procura "garantir que nossa resposta continue sendo dada de maneira coordenada e efetiva".

O enviado especial da ONU para o Haiti também se reunirá com funcionários das organizações humanitárias e voluntários.

No sábado, o presidente dos EUA, Barack Obama, convidou Clinton e o também ex-presidente americano George W. Bush a dirigir uma

campanha de arrecadação de fundos em favor do Haiti, em iniciativa que ganhou o nome de fundo Clinton-Bush.

Clinton visitou o Haiti em março de 2009 junto com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, liderando uma delegação que então buscava impulsionar a assistência ao país depois da passagem

dos devastadores furacões de 2008.