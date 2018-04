Clube de Paris precisa se decidir sobre Argentina, diz FMI Cabe aos países pertencentes ao Clube de Paris decidir se a reestruturação da dívida da Argentina com o grupo pode ou não ser feita sem a anuência do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse nesta sexta-feira o novo diretor do fundo, Dominique Strauss-Kahn. Falando a repórteres um dia depois de assumir a direção-geral do FMI, Strauss-Kahn disse que está na hora de a Argentina lidar com seus débitos pendentes, incluindo o com o Clube de Paris, seis anos depois do calote na dívida e da crise financeira no país. Questionado sobre se a Argentina poderia requerer um programa formal junto ao FMI, ele afirmou: "Essa é uma questão para o Clube de Paris decidir". A perspectiva de a Argentina ter um novo programa do FMI incomoda profundamente o presidente Néstor Kirchner, que despreza as condições geralmente incluídas nos acordos. No ano passado, Kirchner quitou a dívida da Argentina com o fundo, cancelando o acordo que existia. Na ocasião, ele afirmou que "por nada no mundo" faria outro programa com o FMI. Strauss-Kahn, ex-ministro da Economia francês, disse que o fundo está aguardando para verificar o novo programa econômico da presidente eleita Cristina Kirchner. "Todos ficarão muito felizes se a questão do Clube de Paris puder ser resolvida rapidamente", afirmou. A dívida argentina pendente com o Clube de Paris é de 6,3 bilhões de dólares. Strauss-Kahn afirmou que, embora a Argentina não necessite no momento da ajuda do FMI, é importante que ela resolva a questão das dívidas pendentes para permitir investimento estrangeiro. O Clube de Paris conta com 19 países-membros permanentes, entre eles França, Japão, Estados Unidos, Rússia e Suíça. (Por Lesley Wroughton)