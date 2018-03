Colômbia admite uso proibido de logo da Cruz Vermelha em resgate A Colômbia admitiu na quarta-feira que usou o símbolo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na operação militar que resgatou a franco-colombiana Ingrid Betancourt, o que é proibido. "Lamentamos que isso tenha ocorrido", disse o presidente Alvaro Uribe em um discurso, depois que reportagens denunciaram que as vestes e as camisas usadas pelas autoridades de inteligência da Colômbia tinham o emblema. "O ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, e os altos comandos se reuniram nesta manhã com o representante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para dar as explicações e pedir desculpas", acrescentou Uribe. O uso do emblema da Cruz Vermelha por militares é proibido pelas Convenções de Genebra, já que pode colocar os agentes humanitários em risco e arruinar a neutralidade da Cruz Vermelha. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)