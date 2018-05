Colômbia adverte Farc que não permitirá interferência em eleição A Colômbia advertiu na terça-feira à principal guerrilha esquerdista do país que não permitirá interferências na eleição regional de outubro, depois que um líder rebelde anunciou sua intenção de ajudar que o principal partido de esquerda chegue ao governo. Raúl Reyes, um dos principais dirigentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), manifestou ao jornal argentino Clarín seu desejo de que o Pólo Democrático Alternativo chegue ao governo, e admitiu que pretende contribuir para que isso aconteça. "Um governo assim pode servir à Colômbia. Nesse caso, as Farc estariam em condições para contribuir com isso", afirmou Reyes. "O governo nacional condena energicamente a intenção das Farc de combinar as formas de luta e intervir nas eleições democráticas do país, ao declarar, por meio de Raúl Reyes, a predileção do grupo terrorista pelo Partido Pólo Democrático Alternativo", disse nota da presidência. O governo disse que "não permitirá que nenhum ator armado ilegal interfira, através das armas, na livre determinação democrática dos colombianos no próximo 28 de outubro." O presidente do Pólo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, disse que o primeiro requisito para que as Farc possam entrar na vida pública é depor suas armas. (Por Luis Jaime Acosta)