Colômbia apreende 3 toneladas de explosivos das Farc

O Exército colombiano apreendeu neste sábado, 25, três toneladas de explosivos que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) tinham escondido no município de San José de Guaviare, sul do país, informaram fontes oficiais. O comandante da Quarta Divisão do Exército, general Guillermo Quiñones, ressaltou que os explosivos pertenciam à frente 43 das Farc e seriam usados para cometer atentados contra as tropas e a população civil. Os explosivos estavam escondidos perto de um casario no departamento do Guaviare. No esconderijo foram encontrados três mil quilos do explosivo Indugel, 75 quilos de pólvora negra e duas granadas de fragmentação, acrescentou o oficial.