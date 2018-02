Colômbia apreende mais de 3 toneladas de explosivos das Farc O Exército da Colômbia informou neste sábado que encontrou mais de três toneladas de explosivos e minas da maior guerrilha esquerdista do país, as Farc, e acrescentou que o grupo pretendia distribuí-los às suas unidades para ataques. A apreensão dos explosivos aconteceu ao noroeste do município de Cármen de Viboral, no departamento de Antióquia, acrescentou o Exército. "O material bélico estava embalado em 38 pacotes de 80 quilos, que seriam distribuídos por guerilheiros da nona quadrilha das Farc aos seus diferentes grupos terroristas para antecipar ações criminais", informou um comunicado para a imprensa. Os explosivos serão destruídos de maneira cautelosa por peritos do Exército, acrescentou. Esta é a segunda apreensão de material de guerra que as autoridades da Colômbia realizam neste mês. No dia 17 de maio, foi informado o confisco de um amplo arsenal, escondido em caixas no subsolo na fronteira com a Venezuela, que pertencia a um suposto traficante.