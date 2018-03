Colômbia apreende uma tonelada de cocaína

Forças combinadas da Marinha e do Exército colombianos apreenderam na sexta-feira, 25, uma tonelada de cocaína e 5.900 balas para fuzil escondidos em uma zona pantanosa do noroeste do país, informaram fontes oficiais. A droga e a munição "estavam escondidos em um cano do Lodaçal Marimonda, no Golfo de Urabá", cerca de 800 quilômetros ao noroeste de Bogotá. Segundo uma nota da Marinha, muito perto foram detidos dois homens que estão sendo investigados por relação com o carregamento de cocaína e com as balas. A cocaína pode valer nos mercados do Estados Unidos, para onde presumivelmente seria enviada, US$ 23,5 milhões, segundo as fontes. Horas antes a Marinha tinha apontado que até agora encontrou e confiscou 46 toneladas de cocaína e quatro submersíveis. Além disso, informou também da descoberta e apreensão de 20 mil cartuchos de fuzil e 100 quilos de explosivos que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) tinham escondido em uma paragem do selvático município de Cumaribo (leste).