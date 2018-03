Colômbia aprova 26 extradições aos EUA

O Governo colombiano autorizou nesta terça-feira, 1, a extradição de 26 pessoas aos Estados Unidos, informaram fontes oficiais. Os 26 extraditados, entre eles quatro mulheres, serão processados nos EUA por ligação com o tráfico de drogas, acrescentaram as fontes da Presidência colombiana. Além disso, o colombiano Edgar Gutiérrez Ortiz será extraditado ao Peru, segundo uma lista divulgada pela Secretaria de Informação e Imprensa do Executivo. Já as autoridades da Espanha receberam a confirmação da extradição ao país europeu de Gabriel Martínez Franco, também por ligação com o narcotráfico. Desde agosto de 2002, o Governo de Álvaro Uribe extraditou mais de 600 pessoas, a maioria aos Estados Unidos e quase todos por crimes ligados ao narcotráfico.