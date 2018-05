Colômbia autoriza senadora da oposição a negociar com as Farc A Colômbia autorizou na quarta-feira uma polêmica senadora do Partido Liberal, próxima ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, a negociar um acordo com a guerrilha que leve à libertação de 49 reféns, inclusive a ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt. A autorização se dá quase duas semanas depois de Chávez anunciar sua disposição de conversar politicamente com a guerrilha marxista colombiana Farc na busca por um fim da guerra civil no país. O presidente venezuelano fez a declaração depois que a senadora Piedad Córdoba, que recebeu a autorização do governo de Álvaro Uribe, pedisse que Chávez intercedesse por um acordo humanitário que levasse à libertação dos reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Eu medeio entre os dois. Se sou amiga do presidente Chávez, por que não posso utilizar minha amizade para pô-la a serviço do país, isso é o que vou fazer", disse a parlamentar, que faz duras críticas a Uribe. "[Mas] não vou falar com as Farc sem permissão do governo", ressalvou. A guerrilha quer trocar os 49 reféns por centenas de militantes presos. Além de Betancourt, estão sequestrados também, entre outros, três norte-americanos, um ex-governador, cinco ex-parlamentares e vários militares. (Por Luis Jaime Acosta)