Colômbia buscará 'contato direto' com as Farc

O alto comissário para a Paz na Colômbia, Luis Carlos Restrepo, afirmou que o governo buscará um "contato direto" com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em vez de apelar a mediadores, como vinha acontecendo até agora. "Há uma decisão já tomada. Depois da libertação de um grande grupo de seqüestrados, vamos pôr em marcha esse contato direto", disse Restrepo à emissora La W. "Cremos que tem de haver uma avaliação. Há dificuldades com os mediadores, as Farc estão fraturadas e é melhor o contato direto, entre outras coisas, para falar de paz", acrescentou. No domingo, o jornal El Tiempo escreveu que Jean-Pierre Gontard, mediador suíço nos últimos anos, estaria envolvido no suposto envio a Costa Rica de US$ 500 mil, a título de resgate pago às Farc em um caso de seqüestro. A suspensão, no final de 2007, da atribuição de mediador ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, provocou uma crise binacional que pode estar prestes a ser solucionada, na próxima sexta-feira, quando Chávez e seu colega colombiano, Álvaro Uribe, se reúnem em território venezuelano.